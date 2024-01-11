Сотрудников Пенсионного фонда РФ попросили не публиковать информацию о выплатах участникам войны. На их основе журналисты могли бы понять масштаб потерь войск России
Пенсионный фонд России (ПФР) направил сотрудникам своих региональных отделений письмо, в котором попросил не загружать данные о социальных выплатах, назначенных участникам СВО, пишут «Важные истории».
Журналисты заметили копии письма в чатах сотрудников организаций, отвечающих за наполнение Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). В письме ведомство просит ответственных за наполнение ЕГИССО не загружать туда данные о выплатах, а также удалить сведения, которые уже были внесены в базу.
Документ разослали региональным отделениям ПФР еще в декабре 2022 года. Его подписал заместитель председателя правления ведомства Ярослав Омелай.
ЕГИССО была запущена в 2018 году. Система агрегирует данные обо всех социальных мерах поддержки россиян и их объеме, которые поступают от ответственных за это ведомств.
Так, в разделе с открытыми данными ЕГИССО опубликованы цифры по поддержке военнослужащих и их семей, в том числе погибших при прохождении воинской службы. Как отмечают «Важные истории», информация, которую ПФР запретил публиковать, могла бы раскрыть потери российской армии и количество военных, получивших статус инвалидов.
Например, о потерях мог бы свидетельствовать показатель о количестве получивших поддержку «вдов военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы». Однако из-за запрета вносить данные по «участникам СВО» этот показатель, согласно данным ЕГИССО, вырос незначительно по сравнению с довоенным временем (113 тысяч вдов в январе 2022 года и 117 тысяч в декабре 2023 года).
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину ведомства РФ последовательно скрывают данные, которые могли бы свидетельствовать о потерях армии России. Так, Социальный фонд перестал публиковать данные из Федерального реестра инвалидов, на основе которых журналисты писали о раненых на войне. Минобороны РФ прекратило публиковать данные о военных пенсиях по инвалидности и потере кормильца, позволявшие судить о масштабе потерь.