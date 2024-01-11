На водителя, который сбил поэта Льва Рубинштейна, завели уголовное дело

Водитель, сбивший поэта Льва Рубинштейна на северо-востоке Москвы, стал фигурантом уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (статья 264 УК). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло около полудня 8 января. Автомобиль Volkswagen сбил Рубинштейна на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 9 по улице Образцова.

76-летнего поэта доставили в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Там ему сделали срочную операцию.

По данным телеграм-канала Shot, у Рубинштейна диагностированы многочисленные переломы, а также гематома и ушибы мозга. Физическое состояние поэта осложнено хроническим заболеванием легких.

Виновник ДТП с места происшествия не скрывался. Как сообщал департамент транспорта Москвы, за 2023 год за водителем числятся 19 нарушений правил дорожного движения. По статье обвинения ему может грозить до двух лет лишения свободы.