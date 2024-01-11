На бывшего координатора «Голоса» завели уголовное дело о неисполнении обязанностей «иноагента»

В отношении бывшего координатора псковского отделения движения «Голос» Владимира Жилинского возбудили уголовное дело о нарушении порядка деятельности «иностранного агента». Об этом сообщил правозащитный проект «Сетевые свободы» и подтвердил сам Жилинский.

По части 2 статьи 330.1 УК РФ Жилинскому грозит штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

«И снова пост приема поздравлений: дослужился до уголовки», — написал Жилинский в своем телеграм-канале.

«Медиазона» напоминает, что Псковский районный суд пять раз штрафовал Жилинского по административной статье о нарушении порядка деятельности «иноагента» (статья 19.34 КоАП) — два раза в 2022 году и три раза в 2023 году. Когда два судебных решения по этой административной статье вступают в силу в течение года, третий протокол может привести к уголовному делу.

«Сетевые свободы» отмечают, что это второе уголовное дело по статье о нарушении порядка деятельности «иностранного агента».

В феврвале 2023 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по этой статье в отношении координатора движения «Голос» и ведущего ютуб-канала Avtozak LIVE Артема Важенкова. Суд заочно отправил его под арест.

Минюст РФ объявил Жилинского «иноагентом» в сентябре 2021 года. Ведомство посчитало иностранным финансированием грант от финской организации International Solidary Foundation и перевод в 460 рублей от гражданина Узбекистана — волонтера «ЛизаАлерт». По словам Жилинского, мужчина перевел ему деньги за пиццу.

Согласно подсчетам «Медиазоны», с конца лета 2023 года, в России резко выросло число «иноагентов», получивших уже по два протокола за нарушения — отсутствие плашки, которую они должны ставить в своих постах, или ошибки в отчетах, сдаваемых в Минюст. Третий протокол грозит уголовным делом.

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