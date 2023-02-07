В России возбуждено первое уголовное дело о неисполнении обязанностей «иноагента»

Следственный комитет Тверской области возбудил уголовное дело по статье о в отношении координатора движения «Голос» и ведущего ютуб-канала Avtozak LIVE Артема Важенкова. Как отметил правозащитник Павел Чиков, это первое уголовное дело в России по этой статье в новой редакции.

«Этого следовало ожидать. Я стал первым, против кого возбудили это уголовное дело. Мне кажется, это связано, в том числе, с тем, что я активно занимаюсь проблематикой, фактом существования такого позорного явления как иностранные агенты в Российской Федерации», — прокомментировал ситуацию Важенков.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Минюст РФ внес Важенкова в реестр «иноагентов» в сентябре 2021 года на основании денежного перевода от гражданки Нигерии, которую, как утверждает Важенков, он «в глаза не видел». Вскоре после этого активист покинул Россию. В марте 2022 года Важенкова оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что он не указал статус «иноагента» в своем инстаграме, в августе — на 50 тысяч за отсутствие маркировки в телеграм-канале.

Дело Важенкова является первым, возбужденном по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») в новой редакции, вступившей в силу в декабре 2022 года.

Ранее в российском УК была статья о «Злостном уклонении от обязанностей» «иностранного агента». По ней в 2016 году завели дело на главу новочеркасской правозащитной организации «Женщины Дона» Валентину Череватенко. В 2017 году дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

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