Минюст РФ удалил со своего сайта домашние адреса четырех «иностранных агентов»

Министерство юстиции РФ удалило со своего сайта домашние адреса четырех человек, объявленных «иноагентами». Внимание на это обратил внимание правозащитный проект «Первый отдел».

Адреса содержались в документе «План проведения плановых проверок иностранных агентов на 2024 год». Там были указаны адреса блогера Николая Соболева, активиста движения «Голос» Сергея Пискунова, журналистов Екатерины Лушниковой и Дениса Константинова.

В настоящее время в документе нет адресов этих людей.

Юрист «Первого отдела» Максим Оленичев рассказывал, что действия Минюста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни (137 УК РФ). За совершение такого преступления с использованием служебного положения грозит до четырех лет лишения свободы.

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