Минюст РФ раскрыл на своем сайте домашние адреса четырех «иностранных агентов»
Министерство юстиции РФ опубликовало на своем сайте документ «План проведения плановых проверок иностранных агентов на 2024 год», в котором опубликовало домашние адреса четырех человек, объявленных «иноагентами». Внимание на публикацию первым обратил телеграм-канал Sota.
В представленной таблицу Excel перечислены домашние адреса блогера Николая Соболева, активиста движения «Голос» Сергея Пискунова, журналистов Екатерины Лушниковой и Дениса Константинова.
На момент публикации этой заметки таблица с домашними адресами четырех человек оставалась доступна на сайте министерства юстиции, убедилась «Медуза».
Юрист правозащитной организации «Первый отдел» Максим Оленичев сообщил The Insider, что действия Минюста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни (137 УК). За совершение такого преступления с использованием своего служебного положения грозит до четырех лет лишения свободы.