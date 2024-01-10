Минюст РФ раскрыл на своем сайте домашние адреса четырех «иностранных агентов»

Министерство юстиции РФ опубликовало на своем сайте документ «План проведения плановых проверок иностранных агентов на 2024 год», в котором опубликовало домашние адреса четырех человек, объявленных «иноагентами». Внимание на публикацию первым обратил телеграм-канал Sota.

В представленной таблицу Excel перечислены домашние адреса блогера Николая Соболева, активиста движения «Голос» Сергея Пискунова, журналистов Екатерины Лушниковой и Дениса Константинова.

На момент публикации этой заметки таблица с домашними адресами четырех человек оставалась доступна на сайте министерства юстиции, убедилась «Медуза».

Юрист правозащитной организации «Первый отдел» Максим Оленичев сообщил The Insider, что действия Минюста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни (137 УК). За совершение такого преступления с использованием своего служебного положения грозит до четырех лет лишения свободы.

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