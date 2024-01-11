Российские власти сообщили об атаках беспилотников в Ростовской, Тульской, Калужской и Воронежской областях

В ночь на 11 января силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией России, объявило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, два дрона были перехвачены в Ростовской области, еще по одному уничтожены в Тульской и Калужской областях. Подробности атак в Минобороны не привели.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что два дрона были сбиты в Каменском районе. Пострадавших, по его данным, нет. «Последствия на земле уточняются», — добавил он. Телеграм-канал Shot пишет, что ночью были слышны взрывы в Каменске-Шахтинском.

В Калужской области беспилотник взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги, заявил глава региона Владислав Шапша. Здание повреждено взрывом, но пострадавших нет, отчитался губернатор.

Об атаке украинского дрона также утром 11 января сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, беспилотник пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов. Инцидент обошелся без пострадавших, заявил чиновник.

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