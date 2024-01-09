Умер эксперт по морским перевозкам и основатель издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко

Журналист, эксперт по морским перевозкам и основатель издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко умер в Таиланде от инфаркта, сообщает РИА Новости со ссылкой на медиков. Ему было 65 лет.

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Врачи в больнице провинции Чонбури на восточном побережье Таиланда, где Войтенко жил последние годы, сообщили агентству, что инфаркт был внезапным, а смерть практически мгновенной.

РИА Новости уточняет, что близкие Войтенко не могли связаться с ним с 29 декабря. 1 января полиция Таиланда вскрыла его квартиру по просьбе родственников и нашла его тело.

Издание «Морской бюллетень» Войтенко, профессиональный штурман торгового флота, основал в 2005 году. В работе сайта издания участвовало множество действующих моряков, присылавших новости со всего мира.

Сам Войтенко участвовал в спасении экипажей нескольких захваченных сомалийскими пиратами кораблей, а также первым рассказал о пропаже сухогруза с российским экипажем, после чего, по его словам, ему пришлось покинуть Россию.

Также Войтенко регулярно выступал экспертом во множестве российских СМИ. Он, в частности, был одним из первых, кто обратил внимание на бедственное положение моряков сухогруза «Росуса», который привез селитру, взорвавшуюся в порту Бейрута в августе 2020 года.

В марте 2010 года Войтенко, как отмечает «Медиазона», подписал обращение общественных деятелей под названием «Путин должен уйти», а в 2014 году выступил против действий российских властей в Украине.