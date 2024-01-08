Троих сотрудников ФСБ обвинили в покушении на получение взяток на пять миллиардов рублей. По версии следствия, они вымогали их у руководства Merlion за прекращение дела

Трое офицеров управления «М» ФСБ обвиняются в покушении на получение взяток на общую сумму более пяти миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Коммерсант» пишет, что обвинение в отношении сотрудников ФСБ связано с делом компании Merlion.

Бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин и совладельцы Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов обвинялись в покушении на убийство бывшего генерального директора Merlion Вячеслав Симоненко. В феврале 2022 года дело против них было прекращено в связи с отсутствием события преступления. Вскоре был задержан и арестован сам Симоненко по обвинению в заведомо ложном доносе и даче ложных показаний.

ТАСС называет имена обвиняемых — Алексей Царев, Сергей Манышкин и Александр Ушаков. По словам собеседника агентства, они «обвиняются в серии преступлений, в том числе в покушении на получение взяток». Ушакову также предъявлено обвинение в организации преступного сообщества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ).

Манышкин и Царев находятся под домашним арестом, они заключили сделку со следствием и дали показания на соучастников преступления. Ушаков взят под стражу.

О задержании Манышкина, Царева и Ушакова писал в конце ноября 2023 года анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. По данным канала, Манышкин и Царев «были свидетелями передачи гигантских взяток вышестоящим руководителям». ВЧК-ОГПУ сообщал, что, по версии следствия, Ушаков пытался получить три взятки по пять миллиардов рублей с каждого совладельца компании Merlion — Алексея Абрамова, Олега Карчева и Владислава Мангутова. По версии «Коммерсанта», взятки пытались получить все трое обвиняемых сотрудников ФСБ в обмен на прекращение дела против совладельцев компании, которых обвиняли в покушении на убийство.

В ноябре РБК сообщал, что по делу Merlion задержали и допросили бывшего руководителя следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СК по Москве и экс-руководителя Хорошевского отдела СК Рустама Юсупова. По делу также проходят бывший следователь Андрей Жирютин и следователь СК Алексей Неснов, чьим руководителем был Ромодановский. Неснов руководил расследованием дела о «покушении» на бывшего генерального директора Merlion Вячеслава Симоненко.

Тогда же суд арестовал Юсупова, Ромодановского и Жирютина. В зависимости от роли каждого их обвиняют в организации преступного сообщества, получении взятки, фальсификации доказательств, незаконном задержании, незаконном возбуждении уголовного дела. Неснов объявлен в розыск.