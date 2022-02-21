Бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко задержали за ложный донос. Он обвинял совладельцев компании в покушении на себя

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Бывший генеральный директор компании Merlion Вячеслав Симоненко задержан по подозрению в заведомо ложном доносе и даче ложных показаний, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Басманном суде Москвы агентству рассказали, что 21 февраля рассмотрят ходатайство следствия о заключении под стражу Симоненко, который подозревается по статьям 303 («Фальсификация доказательств»), 306 («Заведомо ложный донос») и 307 УК («Заведомо ложные показания потерпевшего»).

Ранее Вячеслав Симоненко проходил потерпевшим по уголовному делу совладельцев компании Merlion. Бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин и совладельцы Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов обвинялись в покушении на убийство Симоненко и поджоге его дома в Красногорске в 2015 году. Сам Симоненко утверждал, что из-за конфликта с совладельцами Merlion ему недоплатили 4,5 миллиона долларов после ухода из компании. Подозреваемые не признали своей вины и заявили, что стали жертвами оговора со стороны Симоненко.

Осенью 2020 года всех фигурантов арестовали, но уже весной следующего года перевели под домашний арест, а затем освободили от какой бы то ни было меры пресечения.

Компания Merlion называет себя крупнейшим российским дистрибьютором на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели. Она входит в топ-50 крупнейших бизнес-структур России по версии Forbes. Merlion владеет в том числе сетью магазинов электроники «Ситилинк».

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