Владельцев IT-дистрибьютора Merlion, обвиняемых в покушении на убийство, отпустили из СИЗО

Следствие отпустило из-под стражи совладельцев дистрибьютера IT и бытовой техники Merlion Алексея Абрамова и Владислава Мангутова — фигурантов дела бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко.

Как сообщили «Интерфаксу» адвокаты бизнесменов, решение отпустить Абрамова и Мангутова из-под стражи приняло Главное следственное управление СК РФ по Москве «в связи с отсутствием законных оснований для содержания в СИЗО и избрания иной меры пресечения».

Как подчеркнул адвокат Георгий Поспелов, это «подтверждает позицию защиты о полной непричастности обвиняемых к инкриминируемому им преступлению».

По словам Поспелова, пишет РБК, в ходе расследования были получены доказательства того, что бывший гендиректор Merlion Вячеслав Симоненко «инсценировал поджог дома, в котором его не было, для незаконного привлечения совладельцев Merlion к уголовной ответственности по заведомо ложному доносу с целью вымогательства и рейдерского захвата их бизнеса».

В правоохранительные органы уже направлены заявления о возбуждении в отношении Симоненко уголовных дел о вымогательстве, клевете и ложном доносе, заявил Поспелов.

Официально правоохранительные органы эту информацию пока не прокомментировали.

Ранее по решению суда из СИЗО под домашний арест был переведен еще один фигурант дела, совладелец Merlion Олег Карчев. Еще один совладелец компании — Борис Левин — бывший вице-президент «Евросети» по безопасности — остается под стражей. Срок домашнего ареста Карчева и содержания в СИЗО Левина заканчивается 23 апреля, сообщил РБК адвокат Георгий Поспелов.

Merlion — одна из крупнейших российских компаний. Она владеет в том числе сетью магазинов электроники «Ситилинк».