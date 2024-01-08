Продажи шлема смешанной реальности Apple Vision Pro начнутся в США со 2 февраля

Apple откроет продажи шлемов смешанной реальности Vision Pro в США 2 февраля, сообщил генеральный директор компании Тим Кук. Оформить предзаказ можно с 19 января, говорится на сайте компании. Когда устройство поступит в продажу в других странах, пока неизвестно.

Vision Pro позиционировался как самое важное устройство Apple после айфона. Компания разрабатывала шлем смешанной реальности как минимум с 2015 года. Vision Pro представили на презентации в июне 2023 года.

Шлем смешанной реальности от Apple позволяет сочетать в одной картинке цифровые объекты и предметы реального мира. Управлять устройством можно будет голосом, руками и взглядом; под шлем смешанной реальности разработали новую операционную систему VisionOS.

Цена Apple Vision Pro 256 Гб встроенной памяти составит 3499 долларов (почти 320 тысяч рублей). Предполагается, что с выходом гаджета компания составит конкуренцию другим участникам этого рынка — Meta, Sony и Microsoft.

Подробно о разработке Apple

Шлем Apple Vision Pro — это будущее смешанной реальности Перед этим в индустрии больше десяти лет чередовались успехи и провалы. Почему революции так и не вышло?

Подробно о разработке Apple

Шлем Apple Vision Pro — это будущее смешанной реальности Перед этим в индустрии больше десяти лет чередовались успехи и провалы. Почему революции так и не вышло?