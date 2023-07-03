По данным FT, Apple значительно сократила планы по выпуску шлемов Vision Pro

Компания Apple существенно снизила прогнозы по производству шлемов смешанной реальности Vision Pro из-за сложности конструкции устройства, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Если раньше Apple планировала выпустить в 2024 году один миллион устройств, то сейчас — менее 400 тысяч, говорят источники, близкие к Apple и китайской компании Luxshare. По данным собеседников FT, Luxshare — единственная компания, собирающая Vision Pro.

Два китайских поставщика некоторых компонентов Vision Pro при этом заявили, что Apple попросила их предоставить в первый год комплектующие для 130-150 тысяч устройств. Как отмечает издание, другие компании эти компоненты для Apple не поставляют.

Apple отказалась от комментариев, в Luxshare не ответили на запрос журналистов.

Vision Pro позиционируется как самое важное устройство Apple после айфона, пишет The Financial Times. Компания разрабатывала шлем смешанной реальности как минимум с 2015 года. Vision Pro представили на презентации 5 июня. Тогда представители Apple заявили, что шлем стоимостью 3500 долларов появится в продаже не ранее 2024 года.

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