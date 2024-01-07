Япония выделит 37 миллионов долларов на закупку систем обнаружения беспилотников для Украины

Япония внесет 37 миллионов долларов в трастовый фонд НАТО на закупку систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов для Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Японии Йоко Камикаву.

В ходе пресс-конфереции в Киеве глава МИД осудила продолжающиеся атаки российских войск на украинские города, в том числе на Киев во время новогодних праздников. Она также заявила, что Япония продолжит поддерживать Украину.

«Я еще раз хотела выразить свое уважение мужества украинского народа, который так долго обороняется против российской агрессии. Япония полна решимости поддерживать Украину, чтобы в Украине снова воцарился мир», — цитирует РБК-Украина слова министра.

Помимо этого, Камикава сообщила, что власти Японии передали Украине пять мобильных газотурбинных генераторов и семь трансформаторов, чтобы помочь стране преодолеть зимний период.

Йоко Камикава прибыла в Киев с необъявленным визитом 7 января. Посольство Японии в Украине отметило, что это ее первая поездка в Украину с момента вступления в должность в сентябре 2023 года. В ходе своего визита Камикава встретилась с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также посетила Бучу и Ирпень.

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