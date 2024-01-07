В США, Европе и Турции приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 после того, как у самолета этой модели в полете оторвалась дверь аварийного выхода

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 после того, как у самолета этой модели во время полета оторвалась дверь аварийного выхода.

«Временно приостановить полеты некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9, эксплуатируемых авиакомпаниями США или на территории США», — говорится в сообщении FAA.

Регулятор также выпустил директиву, согласно которой некоторые самолеты Boeing 737 MAX 9 могут быть допущены к полетам только после прохождения соответствующей проверки. По данным ведомства, это требование затронет 171 самолет по всему миру, на проверку каждого из них уйдет от четырех до восьми часов.

Как пишет Reuters, в Европейском агентстве безопасности полетов (EASA) приняли директиву FAA. При этом в EASA отметили, что ни одна из европейских авиакомпаний не использует самолеты этой модели. В то же время в Управлении гражданской авиации Великобритании (CAA) заявили, что будут требовать от всех авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты Boeing 737 MAX 9, соответствия требованиям директивы FAA для захода в воздушное пространство страны.

В свою очередь вице-президент турецкого перевозчика Turkish Airlines Яхья Устюн сообщил, что компания приостановила эксплуатацию пяти самолетов Boeing 737 MAX 9 для проведения проверки.

По данным Bloomberg, большую часть Boeing 737 MAX 9 эксплуатируют американские перевозчики United Airlines (79) и Alaska Airlines (65).

5 января 2024 года в аэропорту Портленда спустя 35 минут после вылета приземлился Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время полета сорвало дверь аварийного выхода. На борту самолета в тот момент находились 171 пассажир и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал. Из-за инцидента компания временно вывела из эксплуатации все 65 своих самолетов этой модели.

Весной 2019 года большинство мировых авиакомпаний временно приостанавливали полеты самолетов Boeing 737 MAX. Причиной этому стали две авиакатастрофы с участием этого лайнера за полгода: 29 октября 2018 года в Индонезии разбился «боинг» компании Lion Air, а 10 марта 2019 года в Эфиопии — самолет Ethiopian Airlines, суммарно в обоих крушениях погибли 346 человек.