Bild: над немецкими полигонами, где обучаются украинские военные, регулярно появляются беспилотники. Кто их запускает, неизвестно 

Над объектами Вооруженных сил Германии регулярно появляются неопознанные беспилотники. Как пишет Bild, установить, кто запускает эти БПЛА, пока не удалось.

По данным издания, беспилотники в районах военных объектов появляются каждую неделю, а о самой проблеме немецкие военные знают уже больше года. В частности, в октябре 2022 года генерал Карстен Бройер, который позднее стал генеральным инспектором ВС ФРГ, поручил в срочном порядке обучить военных полицейских обращению с мобильным устройством РЭБ HP47 для борьбы с дронами.

Как пишет издание, эти меры не решили проблему, поэтому в середине ноября 2023 года в ВС Германии была создана оперативная группа по борьбе с незаконными полетами БПЛА. Приступила ли группа к работе, неясно. Статс-секретарь Минобороны Германии Нильс Хильмер говорил, что перед этим группа должна согласовать с министерством внутренних дел страны некоторые аспекты своей деятельности.

Bild отмечает, что чаще всего беспилотники появляются над полигонами, где проходят обучение украинские военные. Об этом изданию, в частности, рассказал эксперт Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркус Фабер: «Над военным полигоном Клиц, где бундесвер обучает украинцев на Leopard-1, регулярно замечают беспилотники. На других базах несколько беспилотников иногда входят в воздушное пространство одновременно».

Фабер, как и немецкие военные, считает, что за запусками беспилотников может стоять Россия, однако подтверждений этой версии нет.

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