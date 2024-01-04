Минобороны России отчиталось о сбитой над Липецкой областью украинской ракете

Минобороны России утверждает, что силы ПВО сбили над территорией Липецкой области украинскую зенитную ракету С-200, «переоборудованную для поражения наземных целей».

О повреждениях в результате атаки не сообщается.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в Липецком районе был обнаружен украинский беспилотник, обезвреженный средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и повреждений инфраструктуры нет, написал Артамонов. О ракетной атаке глава региона не сообщал.

Украинская сторона сообщения о ракетной атаке на Липецкую область не комментировала.

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