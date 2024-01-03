Суд в Брянске отправил под домашний арест блогера Евгению Хоффман, которая сожгла свой паспорт в новогоднюю ночь у местного клуба

Советский районный суд Брянска отправил под домашний арест до 2 февраля блогера Евгению Хоффман, которая в новогоднюю ночь сожгла свой российский паспорт у входа в брянский клуб, сообщает пресс-служба судов области. Также ей запретили пользоваться интернетом и телефоном.

Хоффман обвиняют в надругательстве над государственным гербом РФ (статья 329 УК), а также умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений (пункт «д» части 2 статьи 112 УК). Издание «Новости Брянск» пишет, что за несколько дней до Нового года Хоффман сломала нос своей подруге.

В СК сожжение паспорта назвали «грубым оскорблением и издевательством над гражданскими и патриотическими чувствами граждан РФ». Сама Хоффман утверждала, что сожгла паспорт из-за «уродливой фотки», а также из-за того, что документ был старым и недействительным.