В Брянске задержали москвичку, сжегшую российский паспорт в новогоднюю ночь

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 22-летней жительницы Москвы, которая подозревается в том, что в ночь на 1 января сожгла свой паспорт гражданки РФ. В сообщении СК сказано, что дело расследуют по статье о надругательстве над государственным гербом РФ ( ).

По версии следствия, утром 1 января подозреваемая сожгла паспорт гражданина РФ, когда стояла у входа в развлекательный клуб в Брянске. «Указанные действия являются грубым оскорблением и издевательством над гражданскими и патриотическими чувствами граждан РФ», — заявили в СК.

В Следственном комитете отметили, что оперативное сопровождение расследования ведут сотрудники МВД и ФСБ.

Телеграм-канал Baza пишет, что по делу задержана блогер Евгения Хоффман. По данным канала, Хоффман утверждала, что сожгла свой недействительный паспорт, поскольку недавно получила новый паспорт.

После того, как видео сожжения паспорта появилось в сети, на Евгению Хоффман в полицию пожаловалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.