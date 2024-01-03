Министерство обороны России заявило, что из украинского плена вернулись 248 российских военнослужащих.

В ведомстве переговорный процесс назвали «сложным», а само возвращение российских военных, пишет пресс-служба Минобороны, «стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера ОАЭ».

В Минобороны также добавили, что военнослужащих самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ доставят в медучреждения ведомства для прохождения лечения и реабилитации.

Позднее информацию об обмене подтвердили в Украине. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинеца, Украина вернула в рамках обмена 230 украинских военнослужащих. Он уточнил, что среди освобожденных военных есть те, кто защищал «Азовсталь» и остров Змеиный в первые недели войны. Также он добавил, что это был 49-й обмен с начала войны.

Обмен уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский: «Наши — дома. Из российского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных сил, Национальная гвардия, ВМС, пограничники», — написал Зеленский.

В течение первого года войны обмены пленными между Россией и Украиной проходили регулярно, однако со второй половины 2023 года они прекратились. Последний крупный обмен прошел 7 августа.

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