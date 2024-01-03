Дом культуры в Псковской области отменил дискотеки после того, как на новогодней вечеринке включили песню Верки Сердючки

В городе Порхов Псковской области руководство местного дома культуры решило отменить на неопределенный срок проведение дискотек после того, как новогодней вечеринке в ДК включили песню Верки Сердючки «Гуляночка», в которой есть слова «Ще не вмерла Україна». Об этом решении сообщила директор дома культуры Анна Тарасенкова.

Видео с вечеринки было опубликовано 1 января в паблике «Подслушано в Порхове» во «ВКонтакте». «Не думаю что нашим парням, которые мобилизованы и уже больше года в лесах живут и за Родину костьми ложатся, этот фан новогодний понравится!» — говорилось в подписи к видео.

В комментариях к ролику Тарасенкова извинилась за инцидент. По ее словам, диджей поставил песню «без какого-то злого умысла и смысла». Также она подчеркнула, что «с диджеем была проведена беседа и он будет наказан».

Помимо этого, Тарасенкова добавила, что коллектив ДК «один из первых, кто подключился к организации помощи нашим военнослужащим при первой мобилизации».

В России и на аннексированных территориях Украины регулярно происходят инциденты, связанные с прослушиванием песен украинских исполнителей. Например, в августе суд в Крыму оштрафовал трех аниматоров из аквапарка Алушты по административной статье о «дискредитации» армии РФ за то, что они публично танцевали под песню «Гуляночка». Тогда же МВД по Крыму опубликовало видео с извинениями аниматоров.

В декабре полиция пришла в магазин «Галамарт» в Санкт-Петербурге после жалобы участника войны на игравшую в магазине песню Верки Сердючки. В магазине тогда заявили, что «причиной появления в плейлисте нежелательных музыкальных треков» стала DDoS-атака. Позднее в телеграм-канале «Галамарт» вышло видео с извинениями директора магазина Александра Иваненко.