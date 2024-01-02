Власти Турции объявили, что задержали 34 человека, подозреваемых в шпионаже в пользу Израиля

Национальная разведывательная организация Турции объявила, что задержала 34 человека, подозреваемых в международном шпионаже в пользу израильской разведывательной службы «Моссад», сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

Задержания прошли в восьми провинциях Турции, в том числе в Стамбуле и Анкаре. Большинство задержанных — иностранцы. По данным турецкой прокуратуры, всего в шпионаже заподозрили 46 человек, некоторые из них ранее выехали за границу. Обыски провели по 57 адресам.

Следствие утверждает, что подозреваемые собирались по заданию «Моссада» нападать на палестинских активистов, живущих в Турции. Задержания провели после того, как прокуратура заподозрила «Моссад» в том, что израильская разведка якобы организовала нападения на палестинцев в Турции, пишет Daily Sabah.

Разведка Турции регулярно проводит задержания подозреваемых в шпионаже в пользу Израиля, начиная с 2021 года. По сообщениям турецких СМИ, задержаны десятки человек.

Турция осуждает Армию обороны Израиля, которая начала боевые действия в секторе Газа после нападения боевиков палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Турция намерена добиваться привлечения Израиля к ответственности в международных судах за действия в секторе Газа, заявил в ноябре 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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