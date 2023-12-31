Совет Евросоюза принял Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону

Совет Евросоюза единогласно решил принять Болгарию и Румынию в , сообщается на сайте Европейской комиссии.

В марте 2024 года, как ожидается, на воздушных и морских границах двух стран отменят пограничный контроль со странами Шенгенской зоны. Переговоры об отмене контроля на сухопутных границах продолжатся в 2024 году, Совет ЕС примет решение «в разумные сроки», отметили в Еврокомиссии.

В комиссии добавили, что решение принять Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону «будет способствовать развитию путешествий, торговли и туризма, а также дальнейшему укреплению внутреннего рынка».

Болгария и Румыния вошли в состав Евросоюза в 2007 году. Спустя четыре года, в 2011-м, страны заявили, что собираются стать членами Шенгенской зоны.

Еврокомиссия рекомендовала принять обе страны в Шенгенскую зону в 2022 году, но против выступили Австрия и Нидерланды. В Австрии, в частности, опасались, что поток нелегальных мигрантов через Болгарию и Румынию усилится. В Нидерландах отмечали, что у Болгарии есть «нерешенные проблемы верховенства закона».

Против вступления Болгарии в Шенгенскую зону также выступала Венгрия, но в декабре 2023 года сняла свои возражения после того, как официальная София под давлением Будапешта отменила плату за транзит российского газа.