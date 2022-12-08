Хорватии разрешили присоединиться к Шенгенскому соглашению. Вступление Румынии и Болгарии заблокировано

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Страны Шенгенского соглашения поддержали присоединение к нему Хорватии. За вступление Хорватии проголосовали все , входящих .

Членом Шенгенского соглашения Хорватия станет 1 января 2023 года.

Еврокомиссия также рекомендовала принять в шенгенскую зону Болгарию и Румынию, однако их присоединение к соглашению поддержали не все страны. Так, пишет Euronews, Австрия выступила против вступления в шенген и Болгарии, и Румынии, а Нидерланды были согласны на присоединение к Шенгенскому соглашению Румынии, но не Болгарии. При этом, как отмечается, Болгария и Румыния стали членами Евросоюза раньше, чем Хорватия.

Австрия обосновала нежелание видеть Болгарию и Румынию в шенгенской зоне опасением нелегальной миграции через эти страны. В свою очередь Нидерланды проголосовали против вступления Болгарии из-за «нерешенных проблем верховенства закона» и недостатков законодательства в сфере борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

Шенгенская зона, в границах которой действует Шенгенское соглашение, существует с 1995 года. Во время пандемии ковида в странах Шенгенского соглашения были частично возобновлены проверки на границах. В 2022 году ряд стран, входящих в шенгенскую зону, запретили въезд на свою территорию граждан РФ и Беларуси с шенгенскими туристическими визами, в том числе выданными другим странами — участницами Шенгенского соглашения.