ВСУ обстреляли центр Белгорода. По данным властей, погибли два ребенка

Центр Белгорода днем 30 декабря попал под обстрел ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор. Все подробности позже», — написал Гладков в телеграме.

Губернатор также сообщил, что в городе запущена система ракетной опасности и призвал жителей спуститься в укрытия.

Телеграм канал «112» без ссылок на источники пишет о четырех погибших и семи пострадавших.

В соцсетях пользователи публикуют многочисленные фото и видео последствий обстрела.

Накануне Белгород также подвергся обстрелу — по данным Минобороны России, атака велась из РСЗО. В результате, как сообщал Гладков, один человек погиб, четыре получили ранения.

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