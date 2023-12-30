Мэр Новочеркасска отказался подтвердить или опровергнуть подлинность письма на его имя о гибели 74 моряков

Мэр Новочеркасска Юрий Лысенко в разговоре с изданием Astra отказался подтвердить или опровергнуть подлинность письма на его имя от лица главнокомандующего ВМФ Николая Евменова о гибели 74 моряков на корабле «Новочеркасск».

«Я не комментирую никакие письма», — заявил Лысенко корреспонденту издания в ответ на вопрос, получал ли он такое письмо.

Севастопольский телеканал НТС 29 декабря сообщил на своем сайте, что в результате удара ВСУ по «Новочеркасску» погибли 74 человека и 27 получили ранения со ссылкой на «официальное сообщение отдела информационного обеспечения Черноморского флота». Там также сообщалось о письме, в котором Евменов якобы попросил Лысенко объявить в Новочеркасске двухдневный траур. Аналогичная новость появилась на агрегаторе «Новости Севастополя». Через несколько часов заметки были удалены.

Украинский Центр национального сопротивления опубликовал фотографию письма, якобы написанного Евменовым. Как позже утверждал российский провластный телеграм-канал «Война с фейками», письмо оформлено с ошибками, а почерк на подписи не совпадает с почерком Евменова.

По официальным данным, в результате атаки на «Новочеркасск» погиб один человек.

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