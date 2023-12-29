Внештатная помощница главкома ВСУ призвала идти на фронт словами «все равно мы все умрем». Залужный заявил, что у него больше нет общественных помощников

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с 28 декабря у него нет помощников-консультантов на общественных началах. Об этом он заявил в ответ на критику заявлений , которая называет себя волонтером и помощником-консультантом Залужного.

28 декабря в интервью ютьюб-каналу «ISLND TV» Мартынюк прокомментировала мобилизацию и вручение повесток в Украине. Среди прочего она призвала матерей призывников не поддаваться «истерике», когда тех призывают на фронт.

Сейчас я вижу, как кому повестку дали, сразу там мамы пишут, они сразу в истерике и едва не прощаются с жизнью своих сынишек. Это неправильно, не нужна эта истерия, нужно верить в то, что ваш сын герой, он лучший цвет нации. Все равно мы все умрем, мы все не вечны, но даже если это произойдет, уйти из этой жизни достойно — это гораздо лучше, чем идти по улице и на тебя упадет кирпич или переедет машина, бывают разные ситуации.

После того как на ее слова обратили внимание украинские СМИ и пользователи соцсетей, Мартынюк рассказала, что ей начали присылать сообщения с оскорблениями и с пожеланиями смерти. Она заявила, что ее слова в интервью «вырезали с неверной интерпретацией. «Я ни в коем случае не агитировала родителей посылать детей насмерть. Имелось в виду, что не нужно думать о плохом, что обязательно все будет хорошо», — объяснила Мартынюк.

Залужный, комментируя скандал, заявил, что все сказанное помощниками — исключительно их собственное мнение. «Во избежание манипуляций в масс-медиа хочу отметить: внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени главнокомандующего ВСУ, а сказанное ими является исключительно их собственным мнением», — говорится в его телеграм-канале.

На фоне продолжающегося российского вторжения власти Украины решили пересмотреть правила мобилизации и воинского учета в стране. Правительство Украины подготовило специальный законопроект об этом. 25 декабря его внесли в Верховную раду.

Среди прочего в проекте закона предлагается снизить призывной возраст с 27 до 25 лет, уточнить, кто не подлежит мобилизации и имеет право на отсрочку, а также определить порядок увольнения мобилизованных. Документ предусматривает рассылку электронных повесток, вводит учет военнообязанных украинцев, проживающих за рубежом, и ужесточает ограничения для уклонистов.

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