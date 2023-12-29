Суды в Москве назначили административные аресты троим задержанным после оглашения приговора участникам «Маяковских чтений»

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 10 суток Ксению Гусеву по статье о неповиновении полиции (19.3 КоАП), которую 28 декабря задержали у Тверского суда после оглашения приговора двум участникам «Маяковских чтений». Об этом сообщил RusNews.

Гусева рассказала SOTAvision, что после заседания по делу участников «Маяковских чтений» на улице на нее указал незнакомый человек, после чего ее задержали.

Мещанский суд также арестовал журналиста SOTAvision Евгения Куракина на 30 суток по протоколу о повторном нарушении правил проведения митингов (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Издание отмечает, что 28 декабря Куракина задержали, несмотря на пресс-карту и редакционное задание.

Еще одну задержанную — активистку Елену Пивкину — Мещанский суд оштрафовал на 20 тысяч рублей, признав виновной по митинговой статье (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Активистке Софье Кассайе суд (какой именно, не уточняется — прим. «Медузы») назначил 10 суток административного ареста за повторное неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава (часть 3 статьи 17.3 КоАП).

28 декабря Тверской районный суд Москвы огласил приговор поэтам Артему Камардину и Егору Штовбу по делу о «Маяковских чтениях». Камардин получил семь лет колонии и штраф на 500 тысяч рублей, Штовба — пять лет и шесть месяцев.

Поэтов признали виновными в «групповом возбуждении вражды» к членам вооруженных формирований самопровозглашенных ЛНР и ДНР (282 УК), а также в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (280.4 УК).

После оглашения приговора полиция задержала несколько человек у здания суда. В автозаке в том числе оказались жена Камардина Александра Попова, журналисты SOTAvision, RusNews, съемочная группа НТВ, сотрудники Life, правозащитники от ОВД-Инфо и члены группы поддержки поэтов. Часть задержанных, в том числе сотрудников прокремлевских СМИ, позже отпустили.

За что судили участников «Маяковских чтений»

Организованная преступная группа поэтов Участников «Маяковских чтений» приговорили к реальным срокам: от пяти с половиной до семи лет. Среди «доказательств» — показания военкома о том, что россияне сами «просили их мобилизовать»

За что судили участников «Маяковских чтений»

Организованная преступная группа поэтов Участников «Маяковских чтений» приговорили к реальным срокам: от пяти с половиной до семи лет. Среди «доказательств» — показания военкома о том, что россияне сами «просили их мобилизовать»