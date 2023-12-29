Системы ПВО сбили несколько «воздушных целей» на подлете к Белгороду. Предварительно, один человек погиб

Системы противовоздушной обороны сработали в Белгороде и Белгородском районе, сбив «несколько воздушных целей» на подлете к городу. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший. Информация уточняется. Выехал на место происшествия», — рассказал губернатор.

Минобороны России пока не комментировало атаку на Белгород.

Обновление. Минобороны РФ отчиталось, что российские ПВО сбили 13 реактивных снарядов системы залпового огня над Белгородской областью. Ведомство обвинило в атаке «киевский режим».

Российские телеграм-каналы со ссылкой на местных жителей пишут о серии взрывов над Белгородом. По данным Baza, погиб один из жителей Белгородского района области. Обломки сбитых объектов могли упасть на жилой частный дом, предполагает Shot.

Местные жители находят на земле осколки. Сообщается о повреждении нескольких автомобилей и перебоях с электричеством и водоснабжением на нескольких улицах.