«Они могут и будут продолжать такие атаки». Министр обороны Украины заявил, что Россия накопила запас ракет для массированных обстрелов
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров назвал атаку российских войск на города Украины 29 декабря самой массированной за все время полномасштабного вторжения. Об этом он написал в фейсбуке.
Россияне уже много месяцев накапливают ракеты для этой цели: удары по жилым домам, торговым центрам, больницам. По мирным украинским городам. <…> Это самая массированная атака с воздуха за эту войну.
Россияне убили и ранили наших граждан, разрушили инфраструктуру. Снова и снова Россия демонстрирует всему миру, что не имеет другой цели, чем террор, чем убийства, чем геноцид украинцев.
По словам Умерова, Россия накопила достаточно ракет для продолжения подобных массированных ударов: «Очевидно, что с такими запасами ракет, которые есть у государства-агрессора, они могут и будут продолжать такие атаки».
Министр добавил, что руководство Украины продолжит диалог с союзниками по поводу предоставления Киеву дополнительных средств ПВО.
Российские войска нанесли массированный удар по Украине в ночь на 29 декабря. Целью ударов, по данным ВСУ, были объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. Всего войска РФ выпустили по Украине больше 158 средств воздушного нападения, включая дроны и различные типы ракет. В результате обстрела в Киеве, Одессе и Львове были повреждены жилые дома, в Днепре — торговый центр. Погибли не менее 26 человек, пострадали — больше 120.