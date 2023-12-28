В ночь на 28 декабря российские войска снова атаковали Украину ударными беспилотниками.

Как заявило командование Воздушных сил ВСУ, всего по территории страны были выпущены восемь дронов «Шахед» из района Приморско-Ахтарска.

Украинским военным удалось сбить семь беспилотников в пределах Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей. В отражении атаки участвовали истребительная авиация, подразделения зенитно-ракетных войск и мобильные огневые группы Воздушных сил ВСУ.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило об атаке украинских дронов в аннексированном Крыму. По данным военного ведомства, в ночь на 28 декабря дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа. О пострадавших или повреждениях информации не поступало.

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