В доме студента, устроившего массовое убийство в Карловом университете, нашли письмо. В нем он признается в убийстве еще двух человек

Сотрудники чешской полиции нашли в доме студента, устроившего массовое убийство в Карловом университете, письмо, в котором он признался в убийстве двух человек на окраине Праги, сообщает газета Denik.

«Я могу подтвердить, что мы нашли письмо, в котором преступник написал, что он совершил нападение в Клановицком лесу», — сообщил изданию представитель полиции.

Он также добавил, что письмо было обнаружено в ходе обыска на прошлой неделе. Содержание письма представитель полиции не раскрыл, поскольку расследование случившегося продолжается.

Ранее полиция сообщила, что нашла в доме студента оружие, из которого 15 декабря, как писали чешские СМИ, были убиты 32-летний мужчина и его двухмесячная дочь. В тот же день начальник отдела по расследованию убийств Пражской полиции Алеш Страх сообщил, что студент был в числе подозреваемых в убийстве в Клановицком лесу, однако его не успели задержать и допросить.

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», всего студент убил 17 человек, включая своего отца и погибших в Карловом университете.

Массовое убийство в Карловом университете произошло вечером 21 декабря. По данным СМИ, стрельбу устроил 24-летний студент Давид Козак (официально его имя не раскрывается). В результате нападения погибли 14 человек, еще более 20 получили ранения. Нападавший покончил с собой.

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Массовое убийство в Карловом университете в Праге Погибли 14 человек, более 20 ранены. Студенты прятались от стрелка на карнизе здания

Подробнее о стрельбе в университете

Массовое убийство в Карловом университете в Праге Погибли 14 человек, более 20 ранены. Студенты прятались от стрелка на карнизе здания