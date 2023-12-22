Полиция Чехии нашла в доме студента, устроившего массовое убийство в Карловом университете, оружие, из которого убили младенца

Полиция Чехии сообщила, что при расследовании массового убийства, совершенного в Карловом университете в Праге, нашла в доме подозреваемого оружие, которое совпадает с оружием, использованным при двойном убийстве в Клановицком лесу в Праге. Совпадение выявили при баллистической экспертизе.

После нападения на Карлов университет полиция сообщила, что рассматривает версию, что подозреваемый причастен к убийству двух человек, совершенному в Клановицком лесу на окраине Праги. По сообщениям чешских СМИ, 15 декабря в лесу застрелили 32-летнего мужчину и его двухмесячную дочь.

Начальник отдела убийств пражской полиции Алеш Страх заявил утром 22 декабря, что подозреваемый в стрельбе в университете был среди подозреваемых в убийстве в Клановицком лесу.

Массовое убийство в Карловом университете произошло вечером 21 декабря. По данным СМИ, стрельбу устроил 24-летний студент Давид Козак (официально его имя не раскрывали). В результате нападения погибли 14 человек, больше 20 ранены, нападавший покончил с собой.

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