Правительство России разрешило выпускать аналог датского препарата для снижения веса «Оземпик» без согласия владельца патента

Правительство России выдало фармацевтической компании «Герофарм» принудительную лицензию на препарат «Семавик», который является аналогом датского «Оземпика». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Герофарма».

Российская компания получила право выпускать препарат в течение года без согласия владельца патентов. «Интерфакс» уточняет, что правительство России разрешило выпускать аналог «Оземпика» еще одной компании — «Промомед».

«Правительство РФ выдало „Герофарму“ принудительную лицензию на препарат „Семавик“. <…> „Герофарм“ в течение одного года сможет выпускать препарат с семаглутидом без согласия владельца патентов», — заявили в компании.

«Оземпик» — препарат, который применяется при диабете 2-го типа. Один из его сопутствующих эффектов — снижение веса. Как писала Financial Times, многие люди без диабета используют его не по «диабетическому» назначению, а для того, чтобы сбросить лишний вес. Разработчик препарата — датская фармацевтическая компания Novo Nordisk. Она также выпускает препарат «Вегови» — аналог «Оземпика», зарегистрированный именно для снижения веса. Оба препарата содержат действующее вещество семаглутид, который снижает аппетит и продлевает ощущение сытости.

В заявлении «Герофарма» говорится, что она первой в РФ зарегистрировала аналог «Оземпика», который с марта 2023 года практически полностью исчез из российских аптек. Компания утверждает, что обращалась в Novo Nordisk с письмами о заключении лицензионного договора на использование патентов. «Герофарм» заявила, что не получила ответа, поэтому обратилась в правительство РФ за решением о принудительной лицензии.

В компании напомнили что принудительная передача лицензии на производство инновационных лекарств «допустима на фона ухода с российского рынка зарубежных фармкопаний или отдельных препаратов».

«Герофарм» утверждает, что поставка «Семавика» в российские аптеки запланирована на 2024 год. Упаковка препарата будет стоить 4,2 тысячи рублей.

В компании добавили, что в России более 4,5 миллиона человек имеют сахарный диабет, «значительная часть из них нуждается в современных и качественных препаратах с семаглутидом».

В марте 2023 года сообщалось, что Novo Nordisk уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок в Россию препарата «Оземпик». При этом в российском ведомстве заявили, что лекарство будет поставляться в страну как минимум до конца года.

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