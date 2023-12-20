Человеком года по версии газеты Financial Times стал президент датской фармацевтической компании Novo Nordisk Ларс Йоргенсен.

Novo Nordisk — разработчик препаратов Ozempic и Wegovy. Ozempic — препарат, который применяется при диабете 2-го типа. Один из его сопутствующих эффектов — снижение веса. При этом многие люди без диабета используют его не по «диабетическому» назначению, а именно для того, чтобы сбросить лишний вес. Wegovy — аналог Ozempic, зарегистрированный именно для снижения веса.

«Йоргенсен — пионер частных инноваций, которые могут оказать основательное влияние не только на здравоохранение, но и на общество, государственное финансирование и на наши отношения с едой», — пишет FT. Издание отмечает роль Йоргенсена в осуществлении модели «неспешных, настойчивых, но преобразующих инноваций», обращая внимания на его сдержанность, несмотря на статус руководителя компании.

В 2023 году Novo Nordisk благодаря продажам Ozempic и Wegovy стала самой дорогой компанией в Европе. По расчетам аналитиков банка Barclays, продажи Wegovy в нынешнем году достигнут 4,2 миллиарда долларов, а в 2024 году достигнут 7,3 миллиарда. Продажи Ozempic, по прогнозам, вырастут до 16,5 миллиарда долларов в будущем году.

«Йоргенсену все еще необходимо убедить многие правительства и стесненные в средствах системы здравоохранения в необходимости заплатить за препарат сейчас, чтобы сэкономить деньги в будущем. Отчасти для этого требуется понимание, что ожирение — именно заболевание, которое можно лечить с помощью лекарств, а не личный недостаток», — отмечает FT.

Ozempic и Wegovy содержат действующее вещество семаглутид, который снижает аппетит и продлевает ощущение сытости. Суть эффекта препарата в том, что он замедляет пищеварение и позволяет еде дольше оставаться в желудке.

В марте 2023 года сообщалось, что Novo Nordisk уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок в Россию препарата Ozempic. При этом в российском ведомстве заявили, что лекарство будет поставляться в страну как минимум до конца года. В октябре РБК сообщал, что в России зарегистрировали препарат «Семавик» от компании ООО «Герофарм», действующее вещество которого — семаглутид — такое же, как у датского препарата.

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