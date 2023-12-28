Nikkei: Путин сказал Си, что Россия будет воевать в Украине пять лет

В марте 2023 года во время визита Си Цзиньпина в Москву Владимир Путин заявил главе КНР, что Россия намерена воевать в Украине как минимум пять лет. Об этом сообщает японское издание Nikkei со ссылкой на собственные источники.

По мнению издания, это замечание было предупреждением для Си не менять своей пророссийской позиции. Своим заявлением Путин пытался заверить Китай, что затяжная война выгодна России и в конечном счете Москва выйдет из нее победителем, несмотря на то, что в тот момент ситуация не складывалась в ее пользу, отмечает Nikkei.

Исходя из этих слов, издание делает вывод о том, что «не следует принимать за чистую монету» сигналы Путина по дипломатическим каналам о готовности к переговорам о прекращении огня.

23 декабря газета The New York Times, ссылаясь на свои источники, писала, что президент РФ с сентября через посредников передает Киеву и его западным партнерам, что готов прекратить огонь и заморозить боевые действия в текущих границах, то есть оставить России оккупированные территории.

Возможно, Путин хочет создать иллюзию того, что движется к миру в преддверии президентских выборов в России, полагая, что такая атмосфера будет благоприятствовать ему в ходе голосования, пишет Nikkei.

При этом издание считает, что руководство Китая вряд ли доверяет заявлению Путина о намерении вести войну пять лет.

Читайте также

The New York Times: Путин передал по дипломатическим каналам, что готов прекратить огонь в Украине — и заморозить конфликт в текущих границах

Читайте также

The New York Times: Путин передал по дипломатическим каналам, что готов прекратить огонь в Украине — и заморозить конфликт в текущих границах