Навального снова не подключили к заседанию суда по его иску. В декабре его отправили в колонию в Ямало-Ненецком округе

Политика Алексея Навального, которого в декабре этапировали в ИК-3 в Ямало-Ненецком автономном округе, снова не подключили к заседанию суда по его иску к ИК-6 строгого режима во Владимирской области, сообщает «Медиазона».

Как рассказал корреспондент издания, судья Ирина Ким сообщила, что Навальный не участвует в заседании «в связи с отсутствием информации о местонахождении».

После того, как адвокат политика Алексей Цветков сказал, что Навальный находится в ИК-3, судья попросила представителя ФСИН подтвердить эти данные. «У нас такой информации нет. Мы только по территории Владимирской области», — ответил он.

В итоге судья объявила перерыв, а затем отложила заседание до 22 января.

Адвокаты, родственники и соратники Алексея Навального почти три недели не знали, где он находится. Связь с ним пропала 6 декабря. Первые несколько дней его адвокатов под различными предлогами не пускали во владимирскую колонию № 6, в которой Навальный отбывал срок, а 11 декабря сотрудники ФСИН сообщили, что политик «убыл за пределы Владимирской области». Куда именно, они не уточнили.

Навального нашли 25 декабря. На следующий день политик в своих соцсетях сообщил, что в колонию особого режима «Полярный волк», которая находится за полярным кругом, его привезли вечером 23 декабря, этап длился 20 дней. «А везли с такими предосторожностями и по такому странному маршруту (Владимир — Москва — Челябинск — Екатеринбург — Киров — Воркута — Харп), что я и не рассчитывал, что меня кто-то здесь найдет до середины января», — добавил Навальный.

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