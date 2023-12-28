Газета The New York Times подала в суд на OpenAI и Microsoft, обвинив их в нарушение авторских прав — в издании утверждают, что миллионы статей NYT были незаконно использованы для обучения чат-ботов, в том числе ChatGPT.

В иске газеты не содержится точной суммы компенсации, однако в нем говорится, что ответчики должны понести ответственность за «миллиарды долларов ущерба», которое понесло издание из-за незаконного использования его материалов.

Также в иске отмечается, что чат-боты, обученные на статьях NYT, теперь конкурируют с новостными агентствами, в связи с чем газета призвала «уничтожить» все модели чат-ботов, в обучении которых использовались материалы NYT.

Газета уточняет, что еще в апреле обращалась в OpenAI и Microsoft по поводу незаконного использования ее интеллектуальной собственности, однако компаниям не удалось прийти к какому-либо соглашению.

Представитель OpenAI Линдси Хелд заявила в комментарии The Verge, что ее компания уважает права создателей и владельцев контента и стремится к сотрудничеству с ними на взаимовыгодной основе. Также она добавила, что была «удивлена и разочарована» иском NYT, поскольку между компаниями велись «продуктивные и конструктивные» переговоры.

Это не первый иск к OpenAI, связанный с обучением ChatGPT. Например, в сентябре Гильдия авторов обвинила компанию в нарушении авторских прав и «систематическом воровстве в массовом масштабе». В частности, в иске утверждалось, что для обучения ChatGPT разработчики использовали книги, скачанные из пиратских электронных библиотек. В числе авторов, присоединившихся к иску, был создатель цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин.