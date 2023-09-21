Джордж Мартин и еще полтора десятка писателей подали в суд на создателей ChatGPT за «систематическое воровство»

подала в федеральный суд Нью-Йорка иск (.pdf) к компании OpenAI, разработавшей искусственный интеллект ChatGPT, сообщает Associated Press.

К иску присоединились 17 авторов, в том числе Джордж Мартин, создавший цикл романов «Песнь льда и пламени» (на его основе сняли «Игру престолов»), а также авторы многочисленных бестселлеров Джон Гришэм, Джоди Пиколт, Джордж Сондерс и Джонатан Франзен.

В иске, поданном 19 сентября, писатели называют ChatGPT «коммерческим предприятием», основанном на «систематическом воровстве в массовом масштабе». Писатели заявили, что компания OpenAI нарушила их авторские права. В иске утверждается, что для обучения ChatGPT разработчики использовали книги, скачанные из пиратских электронных библиотек.

«Крайне важно остановить это воровство на корню, иначе мы уничтожим нашу невероятную литературную культуру, которая питает многие другие творческие отрасли США», — заявила исполнительный директор Гильдии авторов Мэри Расенбергер.

Представитель OpenAI заявил, что компания уважает «права писателей и авторов и считает, что они должны пользоваться преимуществами технологий искусственного интеллекта». «Мы ведем продуктивные переговоры со многими авторами по всему миру, включая Гильдию авторов, и сотрудничаем, чтобы понять и обсудить их опасения по поводу искусственного интеллекта», — говорится в заявлении OpenAI.

Как отмечает AP, это не первый иск, поданный к OpenAI со стороны авторов. Так, ранее в сентябре несколько писателей, в том числе Майкл Шейбон и Дэвид Генри Хван, подали в суд Сан-Франциско иск за «явное нарушение интеллектуальной собственности».