Жителя Омска приговорили к 15 годам колонии по делу о поджогах машин с буквой Z

1-й Восточный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Омска, обвиняемого в серии поджогов автомобилей с буквой Z. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального управления ФСБ Ирину Руснак.

В ФСБ назвали только фамилию и инициалы осужденного — Смольянинов А. В. Издание NGS55 уточняет, что мужчину признали виновным в теракте (статья 205 УК РФ).

Смольянинова приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме.

По версии следствия, он совершал поджоги автомобилей в ноябре 2022 года. Его задержали с поличным при попытке поджечь объект топливно-энергетического комплекса Омской области. По данным ФСБ, мужчина заявил, что совершал поджоги для «устрашения населения и оказания влияния на принятие решения органами власти о прекращении специальной военной операции на Украине».

В конце декабря 2022 года «Город55» и Baza сообщали, что в Омске после поджога трансформатора задержали 45-летнего Антона Смольянинова, который признался в поджогах трех автомобилей с буквами Z на кузове.

По информации «Город55», за мужчиной велось скрытое наблюдение, так как сотрудники полиции и ФСБ подозревали его в поджогах автомобилей. На допросе он заявил, что повредил три машины — 7 и 12 октября, а также 7 ноября.

В феврале 2023 года суд в Ростове-на-Дону приговорил двух местных жителей к почти трем годам колонии-поселения по делу о поджоге автомобиля с буквой Z на заднем стекле. В МВД утверждали, что 24-летний Олег Денисов и 22-летняя Ирина Кузнецова якобы подожгли машину за вознаграждение по заказу неназванного телеграм-канала, который «управлялся с территории Украины приверженцами неонацистской идеологии»