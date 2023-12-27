В Улан-Удэ компания, которую активисты обвиняли в незаконном убийстве собак, выиграла контракты на отлов бездомных животных

Администрация Улан-Удэ заключила контракты на «выполнение мероприятий по обращению с животными без владельцев» с местной службой по отлову животных ООО «ЦАСС», которую зоозащитники обвиняли в незаконном убийстве собак. Об этом пишет «Новая газета Европа» со ссылкой на документы на портале госзакупок.

Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ разместил контракты на выполнение таких услуг в трех районах города — Железнодорожном, Советском и Октябрьском — в начале декабря. Контракты подразумевают отлов бездомных животных, их лечение, содержание, передачу новому владельцу, а также «умерщвление гуманными способами» в соответствии с требованиями недавно принятого в регионе об обращении с бездомными животными.

По итогам торгов все контракты общей суммой более чем на 27 миллионов рублей и сроком на год были заключены с ЦАСС. Компания должна будет выловить не менее 1715 бездомных животных в Октябрьском районе и 1193 в Железнодорожном. Сколько бездомных животных нужно выловить в Советском районе, в документах не уточняется.

ЦАСС впервые выиграла тендер на отлов бездомных животных в Улан-Удэ в 2019 году, отмечает «Новая газета Европа». После этого местные жители начали жаловаться, что организация использует против бездомных собак дротики с ядом, из-за чего животные погибают. В ЦАСС это отрицали. В одном из пабликов города также было размещено анонимное сообщение от местной жительницы, которая утверждала, что сотрудники ЦАСС пытались выловить ее собаку со двора частного дома.

Зоозащитники также обвиняли ЦАСС в том, что компания собирается убивать отловленных животных, и призывали вывозить собак из питомника компании. Прокуратура провела проверку этой информации, но никакого дела не возбудила. В 2020 году активисты заявили, что в ЦАСС массово сжигают щенков в печи. В компании эти обвинения отрицали, заявляя, что зооактивисты незаконно проникли на территорию питомника.

В июле в России вступил в силу федеральный закон, позволяющих местным парламентам самим решать, что делать с бездомными животными. Авторы инициативы заявляли, что она направлена на защиту людей от нападений бездомных собак.

Против поправок протестовали зоозащитники, проводившие акции у Госдумы. Они отмечали, что таким образом власти хотят позволить регионам узаконить убийство бездомных животных.

После принятия федерального закона пять регионов РФ — Бурятия, Алтай, Забайкальский край, Магаданская и Астраханская области — приняли инициативы, которые позволяют убивать бездомных животных.

Как еще можно решить проблему нападений бездомных собак

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