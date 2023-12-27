Politico: Белый дом обсуждает с Украиной переход к более глубокой обороне, надеясь улучшить ее позиции в возможных будущих переговорах

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает с Украиной переход к более глубокой обороне на востоке страны, рассказали журналу Politico несколько американских и европейских чиновников. Эти изменения, как пояснил представитель Белого дома, направлены на укрепление позиций Украины в будущих мирных переговорах.

Как отмечает издание, официальных изменений в риторике Белого дома не произошло, но вместе с этим он обсуждает с украинцами занятие более глубоких оборонительных позиций. Это включает усиление противовоздушной обороны и строительство заграждений на линии фронта, а также вдоль границы Украины с Беларусью, говорят собеседники Politico.

По словам представителя администрации Белого дома, попросившего об анонимности, этот переход к обороне направлен ​​на укрепление позиции Украины в будущих переговорах. «Мы хотим, чтобы Украина имела самую сильную позицию, когда это [переговоры] произойдет».

Еще одним шагом к тому, чтобы поставить украинцев в наилучшую позицию для переговоров с Россией, может стать вопрос об ускорении процесса принятия Украины в НАТО, сказал Politico европейский дипломат, базирующийся в Вашингтоне.

Однако пока, по словам представителя Белого дома, переговоры все же не планируются, и украинские силы продолжают наступление, от которого администрация Байдена их «не отговаривает». «Эти дискуссии [о мирных переговорах] начинаются, но [администрация] не может публично отступить со своих позиций из-за политического риска для Байдена», — сказал изданию представитель Конгресса, также попросивший об анонимности.

23 декабря газета The New York Times со ссылкой на двух бывших высокопоставленных российских чиновников сообщила, что Владимир Путин, начиная с сентября 2023 года, по разным дипломатическим каналам подает сигналы о готовности начать переговоры о прекращении огня в Украине.

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