Леонид Слуцкий возглавил китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа»

Главным тренером футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» из Китая назначен Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

Контракт Слуцкого начнет действовать с 1 января 2024 года. На тренерском посту в «Шанхай Шэньхуа» Слуцкий сменит У Цзиньгуя, об уходе которого клуб объявил 26 декабря.

Леонид Слуцкий стал вторым российским тренером в истории «Шанхай Шэньхуа». Ранее с 2004 по 2005 год китайскую команду возглавлял Валерий Непомнящий.

Леонид Слуцкий в разное время тренировал футбольные клубы «Уралан», «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, «Рубин», английский «Халл» и нидерландский «Витесс». Вместе с ЦСКА он трижды становился чемпионом России и по два раза завоевал Кубок и Суперкубок России. В 2015-1016 годах Слуцкий был главным тренером сборной России по футболу. При нем команда вышла на чемпионат Европы во Франции.

Клуб «Шанхай Шэньхуа» был чемпионом Китая 1995 года и еще семь раз выигрывал серебряные медали чемпиона КНР по футболу. В 1998 году команда стала обладателем Кубка Китая, также она трижды выигрывала Суперкубок страны. По итогам прошлого сезона «Шанхай Шэньхуа» занял пятое место в чемпионате КНР, получив путевку в групповой этап Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола.