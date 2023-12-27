Актер Ли Сон Гюн, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Паразиты», найден мертвым в Сеуле

В Сеуле найден мертвым актер Ли Сон Гюн, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Паразиты», сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

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По данным издания, тело 48-летнего актера нашли в машине в одном из парков в центре Сеула. Предположительно, Ли Сон Гюн покончил с собой. Как пишет «Ренхап», перед исчезновением актер оставил дома записку, похожую на предсмертную.

Осенью 2023 года полиция Южной Кореи начала расследование в отношении Ли Сон Гюна. Его заподозрили в употреблении наркотиков. Сам актер утверждал, что наркотики ему могли подбросить в целях шантажа. За последние месяцы его несколько раз допрашивала полиция. Кроме того, он прошел два теста на наркотики, оба показали отрицательный результат.

Ли Сон Гюн сыграл роль мистера Пака в фильме «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо, получившем в 2020 году четыре статуэтки «Оскар». В 2021 году актер снялся в главной роли в сериале «Доктор Брейн», за что был номинирован на премию «Эмми».

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