Задержана глава Кургана Елена Ситникова

Главу Кургана Елену Ситникову задержали, сообщили ТАСС в экстренных службах. В чем именно ее подозревают, собеседник агентства не уточнил.

Портал «Область 45» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что Ситникову задержали сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета России. По информации источника портала, задержание связано с расследованием уголовного дела по факту весенних пожаров в курганском микрорайоне Смолино.

По данным Ura.ru, главу города задержали следователи из московского управления СК.

Весной 2023 года несколько российских регионов столкнулись с сильными лесными пожарами. В Курганской области режим чрезвычайной ситуации ввели 7 мая. По данным СМИ, в результате этих пожаров погибло около 20 человек, а также были уничтожены или повреждены сотни жилых домов. В свою очередь региональный СК возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц, которые, как посчитали в ведомстве, не предприняли необходимых мер к предотвращению возгораний.

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В регионах России — сильные лесные пожары. Уничтожены сотни домов. В Курганской области погибли шесть человек Губернаторы вводят режим чрезвычайной ситуации

Подробнее о пожарах

В регионах России — сильные лесные пожары. Уничтожены сотни домов. В Курганской области погибли шесть человек Губернаторы вводят режим чрезвычайной ситуации