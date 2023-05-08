Тушение лесных пожаров в Тюменской области

Свердловская область

По данным региональных властей, к утру 8 мая в регионе горело 54 157 гектаров леса — продолжались 64 пожара, из которых только 16 локализованы. За ночь площадь пожаров увеличилась на 21 тысячу гектаров. Самый крупный локализованный пожар — в Горноуральском городском округе, его площадь составляет 700 гектаров. Издания E1.ru и 66.ru приводит список нелокализованных пожаров:

Асбест — три пожара на площади 6500 гектаров

Реж — два пожара на площади 6260 гектаров

Тугулым — три пожара на площади 5278 гектаров

Верхняя Пышма — пожары на площади около 4000 гектаров

Байкаловский район — один пожар на площади 3344 гектара

Ирбитский район — два пожара на площади 3844 гектара.

Пожары тушат почти пять тысяч специалистов и несколько тысяч волонтеров, пишет 66.ru. За последние два дня из зоны бедствия эвакуирован 1241 человек.

Вечером 7 мая ГИБДД сообщила, что из-за пожаров перекрыта трасса Екатеринбург — Курган.

E1.ru опубликовало видео из деревни Верхотурка. Семья из этой деревни, узнав, что к ней приближается пожар, решила вернуться, чтобы забрать документы из дома. Там они обнаружили полностью сгоревшие дома, в том числе свой дом.

Вечером 7 мая региональное управление МЧС выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что обстановка с пожарами в области «стабилизируется»: «Благодаря слаженной и напряженной работе всех участников тушения пожаров на Среднем Урале удалось ликвидировать угрозу распространения огня на населенные пункты».

Власти говорят, что причиной пожаров могло стать неосторожное обращение с огнем, а теплая погода и сильный ветер способствуют их быстрому распространению. 7 мая Минприроды Свердловской области заявило о возможных поджогах на территории Егоршинского, Березовского и Тугулымского лесничеств. Это следует из документа, который опубликовали в телеграм-канале «Не для протокола», связанного с администрацией свердловского губернатора Евгения Куйвашева. При этом источники Ura.ru в силовых структурах заявили, что никаких доказательств версии об умышленных поджогах нет.

Курганская область

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 7 мая ввел режим чрезвычайной ситуации на территории всего региона. В МЧС сообщали, что из-за пожаров эвакуированы деревни Белый Яр, Редикино, Плоская, Сладкокарасинское, микрорайон Тополь и поселки Увал и Смолино.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что за последние несколько дней в регионе зафиксировано 60 природных пожаров, в том числе 13 крупных. Их общая площадь составляет 11 тысяч гектаров. Уничтожены более 300 жилых домов и 3900 других строений.

В пожарах погибли шесть человек, 14 пострадали. В основном у них диагностированы ожоги. Следственный комитет завел уголовное дело о халатности.

Глава МЧС Александр Куренков, прилетевший в Курганскую область, утром 8 мая заявил, что большинство пожаров в регионе удалось локализовать.

Глава региона Вадим Шумков назвал ситуацию с пожарами «очень непростой».

«Вчера после 15 часов пригород загорелся сразу с нескольких сторон практически в одно время. Наиболее сложная ситуация сложилась вдоль шоссе Тюнина. Огненный смерч местами высотой свыше 10 метров несколько часов крутило с обеих сторон от шоссе, где находилось несколько десятков садовых и дачных товариществ с жилыми и брошенными домами, а также микрорайон Смолино», — написал он в своем телеграм-канале.

Шумков пообещал выплатить потерявшим имущество при пожарах по 10 тысяч рублей, за полную потерю имущества — по 50 тысяч рублей. 8 мая губернатор и глава МЧС доложили о ситуации в регионе президенту РФ Владимиру Путину, тот пообещал помочь всем пострадавшим от пожаров.

Тюменская область

Пожары в Тюменской области продолжаются с 4 мая. Наиболее критическая ситуация сложилась в Тюменской районе, там уничтожены больше четырех десятков домов в Успенске, Салаирке, Богандинке и других поселениях.

Региональное управление МЧС сообщило, что по данным на 8 мая в области продолжаются 12 лесных пожаров, из которых восемь начались накануне. Общая площадь возгорания — 1170 гектаров. Ситуацию ухудшает шквалистый ветер, его порывы достигают 23 метров в секунду, а также жаркая погода. Жители Тюмени сообщали о запахе гари и задымлении в городе.

При тушении пожара в окрестностях деревни Красный Яр погиб 49-летний местный житель. Еще два человека получили травмы.

Тюменский губернатор Александр Моор ввел 7 мая режим ЧС на территории всей области. «К сожалению, огонь перебрасывается и на жилые строения, на наши населенные пункты. И мы видим, что в большинстве случаев причинами возгораний по-прежнему являются поджоги, человеческий фактор, где-то неосторожное обращение с огнем, разведение костров», — сказал он.

Омская область

8 мая мая глава региона Виталий Хоценко ввел в области режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Омск накрыло смогом, жители города жалуются на запах гари.

Управление ГИБДД по Тюменской области накануне сообщило об ограничении движения транспорта по федеральной трассе Тюмень — Омск в районе поселка Богадинский, где уже действовал режим ЧС.

Сильные пожары сразу в нескольких регионах России Meduza