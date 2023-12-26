Украина включила певца Шамана в список лиц, угрожающих безопасности страны 

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российских певца Ярослава Дронова (Шаман) и актера Алексея Кравченко, известного по фильмам «9 рота» и «Солнцепек», в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны, говорится в ответе ведомства на запрос «Интерфакс-Украина».

С чем связано включение Кравченко и Дронова в реестр, в ответе Минкульта не уточняется.

В 2022 году, напоминает агентство, власти Украины внесли в соответствующий список пропагандистов Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева, а также певицу Анну Семенович и блогера Дмитрия Пучкова (известного как Гоблин).

Всего в украинский реестр включены 213 человек. В Минкульте отметили, что в 2023 году из списка никого не удаляли. В 2022 году из реестра исключили артиста Максима Галкина.

Список российских деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности, власти Украины ведут с 2015 года. До начала полномасштабной войны в этот реестр вносили людей, выступавших на аннексированных территориях Украины, либо публично поддерживавших политику РФ в отношении Украины.

24 декабря Ярослав Дронов сообщил, что станет доверенным лицом Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ.

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