Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Воздушным силам ВСУ за ракетный удар по аннексированной Феодосии, в результате которого был поражен большой десантный корабль «Новочеркасск» Черноморского флота РФ.

«Благодарен нашим Воздушным силам за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одним судном. Не будет оккупантам ни одного спокойного места в Украине», — написал Зеленский в своем телеграм-канале по итогам очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего Украины.

Командование Воздушных сил ВСУ ранее объявило, что в ночь на 26 декабря уничтожило российский десантный корабль «Новочеркасск» крылатыми ракетами в порту Феодосии.

В Минобороны РФ подтвердили информацию о ракетном ударе по Феодосии. Ведомство заявило, что корабль был поврежден «в ходе отражения удара ВСУ» авиационными управляемыми ракетами. При этом, утверждают в Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили два украинских Су-24, которые осуществляли пуск ракет.

Днем 26 декабря в соцсетях появилась фотография, как утверждается, корабля «Новочеркасск» после удара ВСУ. Оsint-аналитик Оливер Александер, комментируя фото, отметил, что половина корабля ушла под воду.

Подробнее об ударе по Феодосии

ВСУ нанесли ракетный удар по порту Феодосии. Один человек погиб, четверо ранены В Украине заявили об уничтожении десантного корабля «Новочеркасск». Минобороны РФ сообщило, что он поврежден

Подробнее об ударе по Феодосии

ВСУ нанесли ракетный удар по порту Феодосии. Один человек погиб, четверо ранены В Украине заявили об уничтожении десантного корабля «Новочеркасск». Минобороны РФ сообщило, что он поврежден