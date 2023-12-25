Завод Hyundai в Петербурге (одно из крупнейших автопроизводств в России) возобновит работу. Она была остановлена вскоре после начала войны

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге выйдет из режима простоя после новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Как пояснили в пресс-службе, на январь «простой на заводе не продлен». Режим простоя, в котором завод находится почти два года, в последний раз был объявлен до 31 декабря.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге был открыт в 2010 году. Его производственная мощность составляет 200 тысяч автомобилей в год — это одно из крупнейших автопроизводств России, где, в частности, собирали Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.

Завод приостановил работу в марте 2022 года, через несколько недель после начала полномасштабной войны в Украине. В качестве причины называлась «нехватка комплектующих из-за продолжающихся глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов».

19 декабря Hyundai Motor объявила о намерениях продать завод. В качестве потенциального покупателя называлась компания «Арт-Финанс» — структура главы автодилера «Авилон» Андрея Павловича. По данным корейских СМИ, стомость сделки составит символические 10 тысяч рублей; по ее условиям Hyundai сможет в течение двух лет выкупить завод обратно. Корейская компания подчеркивала, что продолжит послепродажное обслуживание клиентов в России.