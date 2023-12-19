Hyundai продаст завод в Санкт-Петербурге за 10 тысяч рублей

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor объявил, что решил продать свой завод в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте компании. Работа завода была приостановлена в марте 2022 года.

Совет директоров автопроизводителя согласовал план продажи своей доли в заводе. Компания ведет переговоры о сделке с российской «Арт-Финанс». Как отмечает РБК, это структура главы автодилера «Авилон» Андрея Павловича.

Hyundai Motor отмечает, что продолжит осуществлять послепродажное обслуживание и другую поддержку клиентов Hyundai в России.

Южнокорейское издание Chosun утверждает, что стоимость сделки составит 140 тысяч вон (около 10 тысяч рублей). Издание допускает, что в сделку будет включена возможность Hyundai Motor обратно выкупить завод в течение двух лет. О том, что сумма сделки составила 10 тысяч рублей, пишет агентство «Ренхап».

Завод Hyundai Motor в Санкт-Петербурге — одно из крупнейших в России автопроизводств. Там собирали автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. Вскоре после начала полномасштабного вторжения войск России в Украину завод был остановлен.

В апреле 2023 года сообщалось, что Hyundai Motor ведет переговоры о продаже российских активов компании из Казахстана.